Cyclisme: Luca Wachaudez se surprend positivement

En 2023, Luca Wachaudez s'attaquait à un autre changement. Celui de catégorie. Il a quitté les pelotons des cadets pour rejoindre ceux des juniors. Mais il s'est rapidement adapté également aux distances plus longues et aux rythmes plus élevés.

Il s'est directement hissé aux portes du Top 10 sur des kermesses bien garnies. "Je ne m'attendais pas à aussi bien m'en sortir pour mes débuts chez les juniors, je me suis surpris, raconte cet affilié au club namurois du Team Geo-Therm Carbonbike SCV Marchovelette. J'ai assez bien progressé, je me sens mieux dans le peloton par rapport à l'an passé. Je sais plus rouler devant, je suis moins stressé. J'ai aussi plus confiance en moi. Dès ma première compétition, j'étais bien devant."

Sans se contenter de suivre le rythme imprimé par ses adversaires. Il n'hésite pas à passer lui-même à l'attaque. Ce qui lui a permis de se classer deux fois onzième. Après avoir terminé dix-septième à Opwijk-Mazenzele, il se glisse dans un groupe de contre à Vollezelle, où il y avait plus de cent partants. "J'ai vu plusieurs coureurs partir et j'ai attaqué moi aussi, explique-t-il. Je me suis retrouvé dans un groupe de contre de onze coureurs. Nous sommes arrivés devant le peloton pour la sixième place. Et quand je me classe le week-end dernier onzième à Budigen, où nous étions 133 participants, là, c'était au sprint massif."

Il va partir à l'assaut ce dimanche de sa première grande course internationale, puisqu'il a été repris dans la sélection wallonne pour Gand-Wevelgem des juniors. "C'est très motivant de pouvoir disputer ces épreuves avec un grand nom, avant les pros."