C’est ce dimanche que les amateurs de jogging pourront rechausser leurs baskets afin de parcourir le village de Lincent, qui organise la 4e édition de son jogging.

Plusieurs courses au programme. Une course de 1km dont le départ s’effectuera à 9h15, une autre de 2km qui suivra à 9h30. Viendra ensuite la course principale de 12,5 km qui commencera à 10h15 suivi du tracé de 5 km à 10h25.

"Il faudra s’attendre à un chouette parcours mais assez compliqué, explique Henri Raskinet, l’organisateur de la course. Il y aura des chemins de remembrements, des côtes, des passages dans les bois sur un sol plus gras ainsi que dans les ruelles du village également."

Un bon nombre de joggeurs sont attendus. "Si on fait plus de 300 joggeurs sur les deux manches, je serais content" nous confie-t-il.

Il y aura bien évidemment des vestiaires et des douches à disposition des sportifs. Sans oublier les restaurations prévues sur place (hamburgers, gaufres) ainsi qu’un bar. Une tombola, avec un bon de 500 euros chez Cycles Muselle et d’autres petits lots, sera présente le jour de la course. Les bénéfices seront reversés aux deux écoles de la commune. Tout semble réuni pour un jogging dans les meilleures conditions.