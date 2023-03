AD Jesyl 39 - Giants Braives B 52

Avec Mouillard et Diakoff directement en place, les Braivois allaient surtout étouffer défensivement des Liégeois réduits à quatorze malheureux points en première période. Le duo continuant de plus belle, la pause était atteinte avec un 14-28 mettant les Giants sur du velours. La seconde période était équilibrée mais jamais les troupes de Vincent Lhoist n’allaient être mises en difficulté. La défense était toujours présente et, devant, Joassin dictait sa loi pour décrocher une victoire logique chez le dernier de la hiérarchie.

QT : 6-13, 8-15 (14-28), 12-11 (26-39), 13-13.

BRAIVES B: Joassin 12, Davin P 4, Mouillard 15, Diakoff 12, Vandewalle 2, Tourneur 2, Curinckx J 5, Curinckx 0.

Série D

Espoir Hamoir B 72 - Union Huy Basket C 71

Samedi soir, c’est Tom Pire qui occupait exceptionnellement le poste de joueur-entraîneur pour une équipe de Hamoir réduite à six unités. Face à elle, Huy C débarquait en force et espérait faire la différence sur la longueur. Car, dans les premières minutes, ce sont les Rats qui frappaient fort, enchaînant les paniers avec trois bombes de Tom Pire et l’appui de Lukas Pire. Lemaitre répliquait bien alors que Braida frappait aussi deux fois de loin, mais le marquoir était en faveur des locaux après dix minutes: 23-18. Les défenses se faisaient ensuite plus présentes. Bolly tenait les Hutois à bout de bras mais Quinten venait épauler Tom Pire pour faire encore grandir l’écart: 38-29 à la pause.

Finalement, un reflet du classement. Mais le basket, c’est aussi la forme du moment. Mallegol et les siens avaient directement une bonne réaction mais, pendant tout ce match, Tom Pire allait à chaque fois en remettre une couche. Quand Huy C se faisait ingérable en fin de match avec Langlois, Vanhees et enfin Braida enchaînant les paniers, le joueur-entraîneur allait comptabiliser 35 points, dont sept bombes et trois lancers finaux pour arracher tout de même la victoire.

QT : 23-18, 15-11 (38-29), 16-18 (54-47), 18-24.

HAMOIR B: Quinten 12, T Pire 35, Gérard 2, Pire L 7, Michel 13, Vandoorne 4.

HUY C : Lemaitre 16, Braida 9, Cremers 11, Mallegol 6, Langlois 10, Vanhees 11, Bolly 5, Pirard 0.

BC Sprimont D 73 - ABC Waremme D 55

Dimanche matin, dans la salle de Sprimont, les troupes de William Scott ont sorti une bonne première période pour regagner les vestiaires sur le score de 32-29. Face aux deuxièmes de la hiérarchie, les Hesbignons sortaient une défense de fer. Devant, Cornet plantait huit points alors que Van Kiersblick et Collin enchaînaient pour mettre la défense locale en difficulté.

Mais la reprise était très compliquée pour un groupe qui ne trouvait plus de solutions défensives, encaissant 41 unités en vingt minutes. Lambert et Munk-Erdenne tentaient bien de tirer l’attaque hesbignonne mais, dans le dernier quart, l’ABC devait se contenter de deux paniers de plein jeu. Trop juste que pour pouvoir revendiquer quelque-chose.

QT : 17-15, 15-14 (32-29), 26-16 (58-45), 15-10.

WAREMME D: Rorive 4, Lamproye 6, Cornet 11, Thirion 0, Lambert 10, Collin 9, Munk-Erdenne 8, Claes 2, Ndombasiolenga 0, Van Kiersbilck 5.