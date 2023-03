Basket-ball - P1: Privé de Dibenedetto, Hannut a affilié Grégory Pivato

Maintenant, dans leur salle, on sait que Dibenedetto et ses coéquipiers sont toujours plus en place. Avec actuellement neuf victoires pour dix revers, le but du coach Bisschop est de revenir à l’équilibre et de tenter de le maintenir jusqu’au terme de la saison. Le challenge est donc beau, mais aussi compliqué.

D’autant que, depuis quelques jours, les Hesbignons sont privés des services de Dibenedetto, leur intérieur polyvalent. Une absence qui va faire très mal et que le club va tenter de compenser en affiliant Grégory Pivato, l’ancien joueur de Waremme. "Il travaille avec mon fils et il a accepté de nous aider dans cette situation complexe, nous confiait le président Lambert qui fait aussi le point sur la saison prochaine. Nous avons plusieurs contacts pour venir renforcer l’équipe mais encore rien de concret. Nous continuons à travailler. "