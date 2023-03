Basket-ball - D3: En déplacement à Woluwe, Comblain se sait en danger

Et c’est vrai qu’au regard du bilan de Woluwé, qui n’a qu’une seule défaite à domicile contre le Royal IV, c’est sans doute le déplacement le plus complexe de la saison que les Comblinois se préparent à faire. Encore avec des supporters qui feront la route à leurs côtés, Roland et ses coéquipiers vont évidemment tout faire pour confirmer le succès du match aller et se rapprocher encore plus du titre. Mais il est clair qu’il faudra s’attendre à une réception on ne peut plus musclée.