Automobilisme: week-end chargé à Sebring pour Sarah Bovy

C’est donc de la première position que la pôle-woman s’est élancée à l’assaut des huit de courses que compte la manche d’ouverture du World Endurance Championship. Après deux heures d’un relais sans faute, c’est au tour de la Suisse Rahel Frey de succéder à la Belge, mais après 150 minutes de course, celle-ci commet une petite erreur lourde de conséquences. Résultat, ce sont trois tours qui seront perdus dans la mésaventure, le temps pour les mécanos de réparer la Bavaroise rose. Maigre consolation pour le trio Bovy-Frey-Gatting: elles sont parvenues à remonter de la douzième à la huitième position au terme de la course.

Onzième place à Sebring

Une douzaine d’heures plus tard, changement de bolide, et de compétition pour les trois pilotes. Les 12h de Sebring, qui comptent pour le championnat d’endurance américain IMSA, s’élancent sur la même piste dès le samedi matin. À bord d’une Lamborghini handicapée par une balance de performance défavorable, les trois équipières ne sont pas parvenues à hisser leur Lamborghini Huracan GT3 Evo2 plus haut qu’à la onzième position, position qu’elles occupaient d’ailleurs lors du départ. Des résultats qui ne reflètent pas la bonne pointe de vitesse que le trio féminin a montré tout au long de ce Super-Sebring 2023.