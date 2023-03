Football (P4B): à 16 ans, Tiago Dasilva-Sa fait son trou à Hamoir B

Jeune et percutant, tels sont des termes qui pourraient lui coller à la peau. Dans un premier temps fougueux sur le terrain et ensuite réaliste face au but, il ne lui a fallu qu’une seule action pour mettre tout le monde d’accord.

"Ça m’a surpris, lance le fils de Raphaël, coach d’Oneux qui est classé troisième de cette série, juste devant… Hamoir B. Je m’attendais à ce que Victor (NDLR: Ponsard) marque et je reçois le ballon dans les pieds. Sans même réfléchir, je touche le cuir pour l’envoyer au fond des filets."

Qui aurait prédit qu’en rentrant à la 70e minute de jeu, le jeune attaquant hamoirien puisse inscrire l’ouverture du score ? Yves Theys, lui, en était persuadé. "Tu vas entrer, mettre ton but et puis tu ressors (rires)", lance le délégué des Rats, quelques secondes avant ce coup de génie. En concluant cette action, Tiago Dasilva-Sa plante ainsi sa deuxième rose de la saison. "En plus, c’est contre Anthisnes, explique l’avant. Je suis un ancien du club et je suis venu à Hamoir il y a quelques saisons. C’est donc particulier pour moi."

Correspondant à 100% à l’ADN que Michaël Jourdan souhaite insuffler à Hamoir B, Tiago Dasilva-Sa vit sa première saison en équipe première, magnifiquement bien lancé par son entraîneur dans le grand bain de la P4B. "Je souhaite aller le plus loin possible avec mon club en l’aidant du mieux que je puisse faire", conclut le produit hamoirien.

Nul doute que Tiago aura encore sa chance. Il ne tient qu’à lui de redoubler d’efforts pour atteindre ses objectifs. Les qualités sont précises mais l’écoute qu’il doit avoir vis-à-vis de ses pairs sera des plus importantes.