Stockay: épidémie au sein du vestiaire

Stockay se retrouve dans une situation inquiétante avant de se rendre à Binche dimanche. En effet, 5 joueurs, à savoir Alfieri, Nézer, Özer, Boumediane et Alonzo, sont actuellement touchés par une grippe. Une situation que le coach Manu Valoir juge "catastrophique". À noter que Bernier est encore blessé et Panier toujours en vacances.

Waremme: deux suspendus

Laruelle et Rihon sont suspendus. Henri Verjans ne sera pas là car il est pris par le mariage d’Alexis De Sart.

Solières: deux suspendus

Pour aller à Waremme, Pascal Bairamjan ne pourra pas compter sur Kabeya et Vancoppenolle, tous les deux suspendus. Diallo et Jiyar sont incertains alors que Lokando est blessé.

Verlaine: sans Dengis ?

Pour affronter Warnant, Dengis (entorse) est incertain tout comme Van Hove (ischios). Reciputi (déchirure de 12 cm) a sans doute fini sa saison alors que Chubaka (entorse) est out. Limbourg rentre, lui, de suspension.

Warnant: deux incertains

Pour défier Verlaine, Martin Aharrh Adji ne sera pas là car repris avec son équipe nationale. Biatour (entorse du genou) et Cavillot (genou) sont, eux, incertains.

Hamoir: Thierry Vincent de retour

C’est surtout en coulisses que ça bouge du côté de Hamoir. Ainsi, le club a déposé réclamation suite, selon lui, à une erreur d’arbitrage constatée face à Warnant. "On n’a rien contre l’arbitre mais, oui, on a déposé réclamation, dit Raphaël Miceli. L’affaire sera traitée le 11 avril et, s’il le faut, oui, on rejouera le match. " Par ailleurs, le club va revoir Thierry Vincent. L’ex-président, qui avait quitté pour rejoindre Verlaine, est de retour. "Oui je reviens pour aider le club, dit-il. Mais je ne lâche pas encore Verlaine. " Il intégrera le CA prochainement.

D3 ACFF

Huy: un absent de taille

Huy devra faire sans la présence de son meilleur buteur, Altin Muaremi, suspendu pour la rencontre de samedi soir à face à Durbuy.

Le reste de l’équipe est disponible.

Provinciale 1

Wanze/Bas-Oha: bonne nouvelle du côté des Mosans

Henri Neerdael, l’attaquant des Sucriers, était absent depuis plusieurs semaines suite à une déchirure partielle à un ligament. Il a enfin pu recommencer à courir. À noter que Pierre Moulin à ressenti une petite gêne à l’entraînement. Jérôme Henrotte est toujours blessé et Dylan Gilson sera suspendu ce week-end pour le déplacement à Beaufays.

Faimes: pas de coach

Pas de coach encore à Faimes depuis le départ de Franck Walo. Les joueurs ont fait un soccer mardi et attendent des nouvelles du comité pour ce jeudi. Pour le match de ce week-end, Simon, Mailleux et Tamoh sont suspendus. Venner est de retour. R. Vinchent est incertain.

Geer: des malades, des blessés et des retours

Henquet et Fadda étaient absents de l’entraînement mardi soir pour cause de maladie mais seront bien là dimanche. Quant à Brassine et Litran, les deux blessés ont pu recommencer la course. Sans oublier le retour de suspension de Philippe, Delvaux et Bouhriss.

Fize: sans Licour

Pour la rencontre de ce week-end, Licour est suspendu alors que Nzebmo reprend ce jeudi. Damsin (cheville) est incertain comme Gillad (élongation). Wagemans et Eyckmans reviennent de suspension.

Hannut: plusieurs retours

Les deux frères Stefano et Nicolas Henrot sont de retour avec le groupe, ainsi que Cossalter. Le coach Marco Crotteux, absent depuis plusieurs jours pour cause de maladie, a repris les entraînements ce mardi.