Basket-ball (P1): Waremme B devra maîtriser le jeu intérieur face à Henri-Chapelle

Maintenant, un sans-faute final signifierait la R2. Avant de refaire le point, il y a ce déplacement à ne clairement pas négliger même si les promus ne comptent que 3 équipes classées derrière eux mais ils viennent précisément d’officialiser le break final avec elles.

Possédant le groupe le plus expérimenté de l’élite provinciale, les Capellois peuvent faire très mal si on laisse leur tempo diriger la partie et, surtout, leur jeu intérieur prendre le contrôle. Un jeu lent et des ballons dans la raquette, tout l’inverse des qualités du groupe de Maxime Gaudoux. Il faudra donc faire parler le Wawa Basket avec de la vitesse et de la rigueur comme lors du match aller: 88-42, les Verviétois avaient été rapidement mis KO avec un collectif qui avait impressionné.

Il restera à voir si tout le groupe aura positivement pris les annonces de début de semaine concernant le futur noyau de l’an prochain et si toute la cohésion sera toujours de mise pour cette dernière ligne droite qui peut amener le groupe au sacre… officiel celui-là puisque, pour rappel, en P1, le champion est obligé de monter.