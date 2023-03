Basket-ball (P1): Huy perd Mommen et Pinte

Et les Haneffoises allaient se battre pendant tout un premier quart équilibré. Avec Schalenbourg et Sauveur, les Hesbignonnes répliquaient aux 5 points de Mommen et Gustin: 17-15.

Les minutes suivantes allaient logiquement être de plus en plus compliquées et même si De Craecker limitait la casse en fin de 2e quart, Moonen et ses coéquipières montaient en puissance même si cela ne se traduisait encore que peu au marquoir: 31-24. "J’ai trouvé notre première période assez poussive avec énormément de déchets alors que l’on récupère beaucoup de ballons. Nous aurions déjà pu (dû) tuer le match !, pestait Arnaud Pinte, le mentor local qui a annoncé son groupe qu’il ne resterait pas pour se consacrer à un nouveau projet féminin ailleurs. En deuxième mi-temps, on reprend avec plus de rythme en profitant clairement de notre effectif plus large."

Avec une Hatert passant la vitesse supérieure et une Hellings confirmant sa réussite de la semaine dernière, les Hutoises allaient claquer un 25-10 décisif dès la sortie des vestiaires. Même si le match était joué, Haneffe n’allait évidemment pas lâcher, continuant à travailler pour le futur, quand les conditions seront plus favorables, les Hesbignonnes voyaient même Watrin permettre de gagner le dernier quart pour fixer les chiffres à 68-50.

Par contre, une mauvaise nouvelle a été confirmée après la rencontre, les Hutoises ont désormais perdu Mommen jusque-là fin de saison suite à une tendinite et à une lésion au tendon d’Achille. "Elle est terriblement importante pour l’équilibre de notre équipe. On va devoir s’organiser collectivement pour la fin de la saison", précisait le mentor des Mosanes.

QT: 17-15, 14-9 (31-24), 25-10 (56-34), 12-16.

HUY: De Carvalho 0, Leonet 5, Moonen 5, Gustin 12

Tourneur 2, Hellings 6, Mommen 7, Huppertz 2, Hatert 20, Perpinien 9.

HANEFFE: Schalenbourg 10, Sauveur 9, Watrin 16, Dotrenge 8, De Craecker 5, Evrard 2.