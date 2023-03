Basket-ball (dames, analyse): en P1, Waremme n’est plus sur un siège éjectable

Victoire aussi pour la R2 de Haneffe. "Match sérieux de mes 6 rescapées. Respect des consignes défensives et, malgré le nombre limité de rotations, nous avons mis le rythme à la rencontre. Chaque joueuse a apporté sa pierre à l’édifice avec un petit plus aux jeunes Watrin et Lemoucheux avec 20 points chacune", soulignait Frédéric Carton.