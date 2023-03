Rallye - Maxime Potty, vainqueur du South Belgian Rally: "On a su être régulier"

Alors qu’il reste encore quatre spéciales encore à parcourir, une voie royale s’ouvre à l’équipage leader avec la mise hors course de de Cecco (NDLR: vitesse excessive en liaison, retrait de permis). "On a roulé détendu toute la journée, et ça a payé, on va continuer dans cette optique-là jusqu’à l’arrivée, précisait Maxime, confiant, au dernier regroupement de Bouillon. On ne ressent pas de pression particulière, et on a déjà couru les spéciales deux fois aujourd’hui, donc plus de surprises."

Et aux alentours de 18 heures, c’était fait, le duo pouvait monter sur le toit de sa Citroën. Il termine avec 10.5 secondes d’avance sur Cherain et empoche donc les 25 points de la victoire. "On ne peut pas parler d’une domination, s’exprime-t-il avant le podium. On a surtout su être régulier en restant dans le bon rythme, mais d’autres gars derrière nous ont bien mis la pression, on ne peut clairement pas parler d’une domination. On verra si on peut continuer à confirmer au rallye des Ardennes dans deux semaines", termine celui peut clairement penser au titre désormais.

Lors de l’annonce du remaniement du BRC, fin 2022, on apprenait que trois manches viendraient s’ajouter au déjà très (trop ?) chargé championnat de Belgique des rallyes 2023, mais que celui-ci serait divisé en deux : le Mandatory composé de six manches (Haspengouw, TAC, Wallonie, Ypres, East Belgian Rally et Spa) et dont les cinq meilleurs résultats seraient retenus dans la course au titre, et Cup (SBR, Ardennes, Bertrix, Sezoens, Aarova, OVV, Condroz). A l’origine, les meilleurs deux résultats sur trois manches sélectionnées à l’avance étaient repris dans le comptage final pour le titre. Surprise à quelques jours du début de saison, chaque équipage pourra finalement rouler et prétendre au points sur chaque manche. Maxime Potty a trouvé le budget pour faire l’ensemble du championnat, il a donc de bonnes chances. "Si le règlement le permet, j’en profite. Ce n’est pas ma décision"