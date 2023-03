Plusieurs trophées pour nos représentants régionaux

On pointera avant tout Lola Paulus qui, comme coach de la R1 des Panthers de Liège, avait positivement lancé ces 48h full basket à la Mons Arena avec une victoire sur Herve-Battice: 53-72. Dans l’effectif de la coach comblinoise qui monte de plus en plus, on retrouvait notamment Franquin qui a claqué quatorze points.

Mais, individuellement, la plus grosse prestation à retenir est sans conteste celle de Tassin avec les U14 des Liège Panthers. L’ancienne meneuse du RBC Haneffe a été impériale avec trente unités à son compteur pour emmener ses couleurs vers un succès sur Pont-de-Loup 85-57. D’autres Templières étaient aussi de la fête.

Dans la foulée de cette coupe, Tassin en remportait une seconde, avec les U16 des Panthers, contre le même club de Pont-de-Loup lors de la rencontre la plus serrée du week-end. 70-69 au terme d’un incroyable suspense.

Malheureusement, avec les U19 des Panthers de Liège qui visaient le score parfait de quatre victoires en quatre finales pour le club, Tremblez et Cop, deux anciennes villersoises, n’ont pas réussi ce fameux Grand Chelem, s’inclinant contre les Castors de Braine 78-58 malgré les douze et sept points de nos régionales.

En garçons, on relèvera la victoire des U12 de Grâce-Hollogne dont plusieurs ont défendu les couleurs de Haneffe par le passé. 93-86 contre Mons-Hainaut, les Liégeois ont impressionné à l’image de Noël (22 points) et Beck (19 unités).

De bien belles aventures donc.