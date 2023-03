Football (P3A) - Quentin Pierre, le gardien de Strée l'assure: "On a besoin d'un meneur d'hommes"

Car plus que cette victoire face à Strée, c’est surtout à Lensois que Quentin Piette s’est révélé déterminant avec de multiples arrêts, dont un penalty arrêté. Une belle revanche pour le gardien, parfois mis de côté cette saison. "Je vais être franc, c’est une saison très compliquée. Franck Walo a fait un autre choix, que je respecte, mais j’ai dû beaucoup donner pour revenir entre les perches", commente l’ancien gardien de Templiers-Nandrin.

"Adrien nous a mis devant nos responsabilités"

Depuis la prise en main d’Adrien Carlozzi à la tête des Stratois en remplacement de Nicolas Valente, l’actuel dauphin de Thisnes a enchaîné deux victoires et semble à nouveau sortir la tête hors de l’eau. Les règles ont changé et Quentin Piette voit ça d’un bon œil. "Adrien est l’homme qu’il nous fallait. Car, avec tout le respect que je me dois d’avoir pour l’ancien entraîneur, il faut en avoir pour diriger un groupe de merde pareil (sic). Adrien nous a mis face à nos responsabilités, on le respecte en tant que capitaine et désormais comme entraîneur. Je sais que le club recherche un nouvel entraîneur mais pour que ça fonctionne, nous avons besoin d’un solide meneur d’hommes."

Le travail réalisé par l’entraîneur a été bien valorisé par les multiples arrêts de son gardien. Et on le sait, une équipe a toujours besoin d’un excellent gardien pour remporter un tour final. Et vu que Strée a remporté la première tranche, le message est déjà lancé.