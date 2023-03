Football (P3A): et si Nabil Azdoufal venait d’offrir le maintien à Stockay B ?

Mais alors que l’on ne les attendait pas face à Oreye, les Stockalis se sont offert une précieuse victoire grâce à un but du jeune ailier, son deuxième de la saison pour celui qui compte quatre assists supplémentaires. "C’est vrai que ça fait énormément de bien personnellement et pour l’équipe. Je me sens vraiment bien avec tous mes équipiers pour le moment. Nous nous rendons compte que nous jouons pas mal et qu’il faut en profiter pour prendre des points et ainsi être plus tranquille", explique l’intéressé.