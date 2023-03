Football (P3A) - Christophe Ciatto: "Couthuin n’est pas le favori du tour final"

Et l’un des hommes en vue de ces dernières semaines est Christophe Ciatto. Le couteau suisse a évolué, en l’espace d’un mois, sur le flanc droit, en défense centrale puis au back gauche, avec le succès qu’on lui connaît et un but ce week-end face à Crisnée. "Si personnellement, je me suis toujours bien senti dans ce groupe, c’est un fait que l’on vit pour le moment très bien et ce, malgré les absences, confie le latéral de métier. Je ne sais pas s’il y a eu un déclic pour certains, mais on se sent vraiment très soudés."