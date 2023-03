Football - P3A: Ce Villers sans complexe va encore surprendre d’ici la fin de la saison

Si le score peut paraître lourd, Villers n’en est pas moins resté dangereux durant l’intégralité de la rencontre. Et de l’avis général, le niveau de l’équipe a explosé depuis la reprise. Coïncidence directe avec l’arrivée de Sébastien Pacolet ? Sans aucun doute possible. L’équipe est désormais mieux équilibrée défensivement avec cette folie offensive qui la caractérise. Le nombre de Villersois dans le rectangle de Strée tout au long de la rencontre est sans doute impressionnant et unique en son genre. Alors, cette 14e place au général est-elle logique ? Non. Avec ce niveau, l’équipe joue pour le moment comme un groupe qui vise la colonne de gauche et ça, le président Chris Dibo en est bien conscient. " Cette défaite est dommage car on aurait bien voulu se battre pour la dernière tranche mais désormais, il faut essayer de grimper petit à petit. Si on garde cette disposition, on pourra sans aucun doute faire très mal lors de la prochaine saison. Mais pour le moment, il faut continuer à prendre des points pour se sauver car ça reste la priorité absolue. "