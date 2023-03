Football - P2A : Roméo Pleinevaux va quitter Verlaine B pour Huy B

Décidément, on s’active depuis quelques jours du côté de Huy B. Et depuis ce mardi matin, le noyau de Manu Gorissen compte un élément de plus en vue de la saison prochaine puisque Roméo Pleinevaux, le défenseur central de Verlaine B, s’est engagé avec les Mosans en vue de la saison 2023-2024.