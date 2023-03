Basket-ball: Waremme B a finalisé son noyau pour la saison prochaine

Actuellement, les Wawas sont premiers à égalité avec une équipe de Spa qui veut aussi monter. Lors du match aller à Spa, les Hesbignons avaient été battus de cinq points, la course est donc toujours ouverte. Pour Parent et ses coéquipiers, le calendrier propose un déplacement à Henri-Chapelle ce jeudi, des déplacements à Tilff (4e), Hannut et Bellaire. Ensuite, la venue peut-être décisive de Spa puis un déplacement chez les derniers: Welkenraedt. Au classement, les troisièmes, le RBC Alleur B, qui comptent un revers de plus, ne veulent, eux, pas monter.

Tout cela clarifié, Maxime Gaudoux a aussi fait le point sur le prochain effectif. "Comme convenu, Piedboeuf, Lambion et Menu mettent un terme à leur carrière. M.Ceulers part D3 à Esneux Saint-Louis alors que Georgery ne fait déjà plus partie du groupe. Avec l’intégration de Bellem, cela fait huit joueurs. Stefan Germay vient de notre R1 alors que nous enregistrons les arrivées de Valentin Rappe (La Villersoise) et de Martin Boscic qui joue en R2 et Division 3 au RSW Liège Basket. Il est originaire de Waremme et son arrivée participe à notre plan sur le moyen terme. On a éventuellement encore une place pour un autre jeune. Par contre, contrairement à cette saison où tout le monde jouait, l’équipe devient la A du club et avec des ambitions donc il faudra parfois faire des choix", a expliqué, ce lundi soir, le coach à son groupe.

Et même si la perte des trois "anciens" sera difficile à combler dans un premier temps, avec ces paris "jeunes", les Hesbignons sont en plein dans leurs objectifs de laisser à la jeune garde les clés de la maison pour savoir jusqu’où elle peut emmener l’ABC. Malgré deux saisons compliquées collectivement, Rappe n’a cessé de monter en puissance en montrant un très bon potentiel alors que, même si les "changements" au sein du RSW Liège Basket n’ont pas permis de lui permettre de montrer la totalité de son potentiel collectif, les Hesbignons y croient.