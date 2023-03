Basket-ball - Analyse: Hamoir reste toujours en vie en P3

Magnifique soirée pour les Rats de Hamoir en P3. Dans les profondeurs du classement et toujours en proie à des soucis d’effectif, les troupes de Gary Pire n’ont pas rendu les armes. Ainsi, lors de la venue d’une équipe d’Ans en lutte pour le titre, les Verts ont décroché une sixième victoire qui les replace dans un groupe des potentiels sauvés. " Oui, cela nous laisse un espoir pour le maintien. Le retour d’Artus y est pour quelque chose. Nous avions débuté la saison par trois victoires en quatre matchs avec lui. Après, il a été blessé quasiment le reste de la saison ", soulignait un mentor voyant son "revenant" s’associer à Lejeune et à un Louis toujours impérial pour claquer un 26-18 inattendu après la pause. La défense se montrait alors impériale arrachant une prolongation et limitant les visiteurs à quinze points en quinze minutes afin de s’imposer.