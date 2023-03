Hockey (D2 - Play-down) - Huy s’incline et commence à trembler

Benoit Baseil l’avait annoncé la semaine dernière: du côté de Wolvendael, les Hutois n’avaient pas le droit à la moindre erreur sous peine de sentir la descente arriver à plein nez. Et malheureusement pour les Mosans, les blessures et absences ont été de trop. Face à un adversaire a priori pourtant à leur portée, les Hutois n’ont commencé à jouer qu’à partir du deuxième quart-temps, bien trop tard que pour espérer le moindre résultat positif sur la fin. "On se prend trois buts en quinze minutes avant de commencer à jouer, regrette le coach de Huy. Ce qui me frustre, c’est que sur les trois autres quarts, on s’impose finalement 2-1 mais c’était bien trop tard. Nous avons eu de nouveau trois blessés supplémentaires et avons dû finir la rencontre à onze piles. Dans de telles conditions, c’est impossible de pouvoir espérer quoi que ce soit."