Football (P2A): Une première comme joueur-entraîneur pour Descamps à Burdinne

Petite surprise à notre arrivée rue du Sart ce dimanche. Ni Charles Werner ni Jérôme Goudenne ne sont titulaires entre les perches burdinnoises. C’est bien Michaël Descamps, pourtant en délicatesse avec son corps cette saison, qui occupe la place de dernier rempart sur… son échiquier. Car oui, s’il avait été transféré comme portier par Jean-Christophe Piccart, l’ancien joueur de Hamoir est depuis devenu entraîneur avec le départ de son ancien mentor. "Cela faisait un petit temps que je n’avais plus joué un match entier et surtout sans me blesser" souriait le gardien. Un choix qui pouvait interroger tant Werner avait fait le boulot lors du partage face à Seraing Athlétique la semaine dernière. "C’était réfléchi et j’en ai d’ailleurs parlé avec lui cette semaine. Mais une de mes qualités c’est ma présence dans le jeu aérien et on savait que Huccorgne serait dangereux sur phases arrêtées" expliquait l’entraîneur burdinnois.