Football (P2A): une pige prolifique à Huccorgne pour l’éternel Laurent Frisque

Artisan de la montée huccorgnoise vers la deuxième provinciale il y a quelques saisons, Laurent Frisque avait depuis laissé petit à petit sa place aux jeunes. Le médian n’avait pas rangé les crampons pour autant puisqu’il lui arrive encore bien d’aller jouer avec la réserve de son club le dimanche matin. Mais, de là à le voir titulaire pour un match à six points face à Burdinne, il y a un grand pas qu’Éric Heine a donc franchi. "Il m’a contacté car il avait des soucis d’effectif et puis Burdinne a un style de jeu qui me convient plutôt bien, abonde d’emblée le milieu de terrain de bientôt 42 ans. Car honnêtement contre des équipes plus jeunes et plus mobiles je ne suis pas sûr que j’aurais pu être d’une grande utilité."