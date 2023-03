Football (P2A): Romain Lognoul, le retour en grâce

Une aubaine pour Xhoris qui voit son attaquant revenir à son meilleur niveau après une saison contrastée. "L’équipe m’a toujours soutenu, embraye Romain Lognoul. Je ne fais pas une saison incroyable mais j’ai toujours pu compter sur le soutien de mes coéquipiers. Ce dimanche, je leur ai bien rendu. Ce doublé, le premier de ma saison, me relance dans une nouvelle dynamique pour la fin de championnat. Le week-end prochain, je serai suspendu mais en ce qui concerne les cinq derniers matchs, je monterai sur le terrain avec le couteau entre les dents. "

Si Xhoris ressort avec les trois points de son duel face à Jehay, tout n’a pas été simple pour autant. "On a connu un premier quart d’heure compliqué. On est assez mal rentré dans la rencontre, explique l’attaquant xhorisien. Avec tout ce qu’ils ont traversé ces derniers temps, les joueurs de Jehay avaient l’esprit revanchard. On a su faire le gros dos et ensuite, on a eu ce brin de chance pour ouvrir la marque. En seconde période, ils ont continué à pousser pour égaliser. J’en profite en contre pour faire le break."

Une victoire qui redonne de l’espoir à Xhoris et qui les replace à 6 points seulement de la cinquième place. "Il faut continuer à y croire, poursuit Romain Lognoul. Toutes les rencontres seront compliquées à aller chercher. Le prochain match à Huy peut déjà être décisif. On y verra plus clair une fois la partie terminée."