Football (P2A) - Benjamin Gielen (La Clavinoise): "Avec un neuf, on a quinze points de plus"

Le portier, qui jouera toujours à La Clavinoise la saison prochaine, mais ne croit plus au maintien de son équipe. "Avec dix points de retard sur le premier non relégable, on peut dire que les carottes sont cuites. Nous n'allons toutefois pas bâcler la fin de saison. Enfin, dans mon chef, ce ne sera pas le cas. Avec Steve Frère, on continue de bien bosser à l'entraînement et chaque rencontre participe à forger mon expérience. Pourquoi je reste à La Clavinoise ? Parce que le comité me fait confiance, que je me sens bien dans ce club et que j'ai envie de me stabiliser. Et puis, en P3, on sera ambitieux, on visera le Top 5", ponctue le citoyen de Flémalle.