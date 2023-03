Football - P1 : Fize enrôle un médian d’Ans Montegnée

Fize aura un tout autre visage la saison prochaine, c’est un fait certain. Et c’est encore un peu plus le cas depuis ce lundi soir puisque les Sang et Marine ont finalisé l’arrivée d’un nouveau renfort avec la signature de Thomas Defoy. Il s’agit d’un médian de 23 ans, formé au RFC Liège, et actif cette saison à Ans Montegnée.