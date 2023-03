Auteur d’un doublé, l’ailier de 23 ans explique que "le plus important reste l’équipe. Si je suis décisif tant mieux, ça me fait du bien, mais le groupe reste plus important que les performances individuelles."

Et pourtant, les Sucriers auraient pu douter après avoir vu leurs adversaires inscrire le premier but de la rencontre après trois minutes. "On a rapidement été mené au score. On savait que c’était une équipe qui allait nous poser problème. Ce sont des adversaires difficiles avec un bloc bas compliqué à jouer. Nous avons réagi immédiatement après avoir encaissé et puis nous avons déroulé. "

Une victoire qui fait du bien après quelques semaines compliquées. "O n a eu un petit coup de mou ces dernières semaines. On était en dessous de ce qu’on avait proposé en début de saison. On a continué à travailler et ça a porté ses fruits, explique l’attaquant wanzois. On croit toujours à la première place. On va jouer chaque match à fond jusqu’à la dernière journée. Rien n’est fini. "