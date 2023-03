Football - D3 ACFF B: Julian Pollina est passé par toutes les émotions à Sprimont

Après une demi-heure, le marquoir affichait dès lors 4-1 et le coach hutois décidait d’effectuer deux changements, faisant notamment monter Julian Pollina. " Je me suis échauffé quelques minutes, mais je suis quand même rentré un peu à froid. C’était dur physiquement", reconnaît l’avant de pointe.

Après une gueulante digne de ce nom à la mi-temps, Huy va mieux, Huy joue mieux et Huy marque par l’entremise de… Pollina. "C’est un coup franc aux 25 mètres et j’envoie le ballon quasiment en lucarne. Je suis vraiment content parce que j’ai passé une saison compliquée. Mentalement, ça fait du bien, insiste celui qui n’en est qu’à son troisième but en championnat. Mais j’ai été suspendu cinq matchs, j’ai loupé des rencontres pour blessure. J’ai presque raté la moitié des matchs. Franchement, je sais de quoi je suis capable. Mais là, je suis déçu de ma saison. "

Et alors qu’il pouvait avoir le sourire aux lèvres avec ce but malgré la défaite de ses couleurs, tout s’est terni pour Julian Pollina, exclu quelques minutes avant la fin de la rencontre. Une décision qu’il a encore du mal à digérer. "Je fais un effort défensif pour éviter qu’on prenne un cinquième goal et ma course se croise avec celle de Reda Cokgezen. Il tombe et l’arbitre m’exclut alors que le ballon allait vers le point de corner. J’ai les mains levées, je ne fais rien… Franchement, j’espère qu’il y avait des caméras pour pouvoir avoir des images, souffle-t-il. Franchement, c’est dommage car, pour le reste, je suis content de mon match."

Et à l’image de son attaquant, Huy va devoir relever la tête histoire de ne pas vivre une fin de saison en dedans…