Football - D2 ACFF: Noah Espeel (Solières): "Nous manquons d’expérience à ce niveau"

Et pourtant, ce dimanche, face à Meux, solide dans tous les secteurs de jeu, la défense a fait son job. "Nous dirons surtout un grand merci à Crahay, notre gardien, poursuit le carolo. Mais notre jeune défense (NDLR: une moyenne d'âge de 20 ans) a aussi bien tenu la baraque lors du pressing visiteur. Maintenant, nous devons sortir un six sur six avec un déplacement à Waremme et la réception de Seraing B. Comme tout le groupe l'a montré ce dimanche, nous voulons sauver le club. De plus, je poursuis l'aventure avec l'Union Hutoise."

En D2 évidemment…