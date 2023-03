Footbal (P2A): Young Klée l’invité surprise à Amay

Issu de la P4, Young Klée a lui presté plus d’une heure et avec bonheur. L’intéressé, il est vrai, n’est pas n’importe qui. "J’ai évolué une dizaine d’années en promotion et en D2 à Namur, Ciney ou encore Tongres, détaille le jeune trentenaire qui a suivi Claude Bolly de Fumal à Amay pour évoluer avec ses copains en P4. Il m’a fallu une dizaine de minutes pour rentrer dans le rythme de la partie puis j’ai trouvé mes marques à une place qui n’est pas vraiment la mienne. Je pense que ma prestation a plu au coach puisqu’il m’a demandé de continuer à m’entraîner avec la P2 et d’être disponible pour elle jusqu’à la fin de la saison, j’ai bien sûr accepté. La saison prochaine ? Pourquoi pas continuer avec la première équipe d’Amay mais j’ai aussi été approché par Hannut qui est très ambitieux pour sa P4. On verra…"