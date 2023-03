Footbal (D2 ACFF): face à Stockay, Doryan Gilsoul a fait mentir Marc Segatto

Le médian de 26 ans avait une faim de loup. "Cela faisait trois rencontres que je ruminais sur le banc, sourit l’intéressé. J’avais envie de prouver à tout le monde que je méritais de commencer, qui plus est dans ce derby. On était onze guerriers sur le terrain et c’est ça qui a fait la différence. Même si ce ne fut pas une grande rencontre de football, on avait à cœur de prendre les trois points. Avec Oumar, cela fait six ans qu’on se connaît mais cette année, l’alchimie fonctionne vraiment bien entre nous."

Une victoire importante pour des Verlainois qui restent en lutte pour le podium. "Maintenant qu’on est dans le Top 5, on veut y rester. La Nationale 1 reste un objectif. Ce serait une belle expérience d’y aller mais je ne sais pas comment le club va gérer la situation. Personnellement, je n’ai pas envie de partir car Verlaine, c’est chez moi. Cependant, il faut voir les conditions, commente Doryan Gilsoul avant d’évoquer le contraste avec la saison dernière. Entre nous, on rigole de notre championnat. On n’arrive pas à comprendre pourquoi, cette saison, tout nous réussit. Ce n’est pas de la chance mais tout le monde a beaucoup plus de réussite. Pour être honnête, on jouait mieux l’année dernière mais rien ne rentrait. Ici, on est plus matures et ça porte ses fruits."

De quoi envisager une fin de campagne prolifique. Car les Taureaux ont repris leur marche en avant et n’ont plus qu’une unité de retard sur Meux, deuxième. En attendant, Doryan Gilsoul voudra encore démontrer à Marc Segatto qu’il a eu tort de le laisser sur le banc. "C’est sûr que j’aurais aimé jouer plus, reconnaît le médian. Maintenant, notre équipe est tellement compétitive qu’il faut se battre à chaque entraînement pour avoir sa place. C’est ça aussi qui fait notre force." Pas étonnant, donc, de voir Verlaine truster les premières places.