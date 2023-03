Auteurs d’un bon premier quart d’heure, les Marchinois l’ont emporté malgré les faits de jeu. "Il est vrai que nous avons dû stopper la rencontre pendant vingt minutes, raconte Max Paye. Un de nos joueurs est mal retombé et nous avons appelé l’ambulance… Après cet arrêt, nous avons rencontré des difficultés pour lutter avec Remouchamps. Vincent (NDLR: Richet) nous remet sur le droit chemin en début de seconde période, mais les blessures nous ont plongés dans une mauvaise dynamique et c’est à ce moment que nous avons encaissé les deux buts… "

Buts: Richet (0-1, 10e), Del Conte (0-2, 35e), Richet (0-3, 46e).

Fraiture Sp. B 2 - Clavier B 1

Les hommes de Pierre Dedry peuvent être fiers de leur victoire contre des Claviérois en manque d’envie… "Quand on n’en veut pas, il est difficile d’y remédier, peste Sébastien Collard. Il est impossible de gagner en ne jouant que 45 minutes."

À Fraiture, le moral est au beau fixe. "On la mérite, abonde Pierre Dedry. Nous réalisons une grosse première période et on se relâche un peu en deuxième mi-temps. C’est un beau message que l’on envoie avec ce succès."

Buts: Charlier (1-0 et 2-0, 12e et 24e), Giacomelli (2-1, 84e).

Xhoris B 1 - Harzé B 1

Dans une rencontre avec beaucoup de respect, les Xhorisiens prennent seulement un point. "Les joueurs des deux équipes se connaissaient, explique Denis Philippart. C’est une des raisons pour laquelle nous ne nous imposons pas."

But : Léonard (1-0, 48e)

Ocquier 1 - Poulseur 0

Ocquier est de retour ! "C’est une victoire que nous avons décrochée grâce à notre caractère, note André Gaziaux. En toute honnêteté, le nul aurait été plus logique mais on ne crachera pas sur trois points."

But: Chalant (1-0, 60e).

Templiers-Nandrin B 10 - Fraiture FC 0

En inscrivant sept buts en première période, il ne restait plus qu’aux Nandrinois à gérer la suite des échanges. "On fait le boulot dans les 45 premières minutes, analyse Julien Lannoy. Ensuite, ce fut uniquement de la gestion et du calme. J’ai pu également faire tourner mon effectif où certains ont pu se reposer. On reste concentré."

Buts: Sauvage (3), Van Laeken (2), Bernard (2), Philippart De Foy M. (2), Gruslet (1).