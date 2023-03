Football - P4B: Anthisnes n’a pas déjoué le plan de Hamoir B

De l’enjeu, il y en a avec ces deux équipes qui visent le tour final. Et ce match de football, ou plutôt de boxe, tient toutes ses promesses. Durant le premier round, les coups s’échangent entre les protagonistes. Pourtant habituellement associés à la gentillesse, les Hamoiriens montrent les crocs à domicile. Mais les premiers crochets sont anthisnois et mettent en danger à plusieurs reprises la garde des Rats. Après plusieurs essais subis et un bon remaniement de ses combattants, Michaël Jourdan parvient à transformer la réputation de son groupe en bonne idée afin de déstabiliser les visiteurs. Cependant, les ballons arrivent sans atteindre leur cible.