Football - P3A: Une histoire de penaltys entre Strée et Villers

En réalité, tout s’est joué dans la première demi-heure. Si Foe est à la réception d’un coup franc de Kone dévié sur le poteau par Piette, les Stratois vont hériter d’un penalty très léger sur Mertens. Mais si Palluotto tire sur le montant, Akpandja a bien anticipé et réussit à égaliser. Et cinq minutes plus tard, suite à une nouvelle faute sur Mertens, Murtezi décide de placer un coup franc magistral en pleine lucarne… avant de sortir du terrain, blessé sur l’action précédente. Les hommes d’Adrien Carlozzi continuent à jouer l’offensive et ça paye, avec un deuxième penalty sifflé en leur faveur et conclu, cette fois-ci, par Pallutto. Mais il était écrit qu’Éric Chouffart, l’arbitre de la rencontre, allait se montrer intransigeant dans le rectangle en accordant cette fois un troisième penalty, du côté villersois, que Kone transforme tranquillement.

Et si la deuxième partie de la rencontre voit les Villersois enchaîner un bon nombre d’occasions franches, sans toutefois réussir à égaliser, c’est finalement les locaux qui ont réussi à faire le break décisif via Della Torre et D’Alessandro, de quoi réjouir Romain Izzi à l’issue de la rencontre. " Villers est sans doute l’équipe qui met le plus d’impact physique de la série. Ils sont présents sans arrêt dans les duels et amènent sans cesse du danger à l’avant. "

Et au final, cette victoire fera du bien pour la confiance de Strée qui enchaîne une deuxième victoire de rang et met fin à la belle série d’une équipe hesbignonne joueuse mais qui a manqué cruellement d’un tueur devant le goal.

Arbitre: Éric Chouffart.

Cartes jaunes : Gueye, Foe, Mertens, Palluotto, Iteka, Della Torre.

Buts: Foe (0-1, 14e), Akpandja (1-1, 17e), Murtezi (2-1, 22e), Palluotto (3-1 sur pen, 28e), Kone (3-2 sur pen, 32e), Della Torre (4-2, 79e), D’Alessandro (5-2, 86e).

STREE: Piette, Pasquiers, Akpandja, Guilmet, Palluotto (75e D’Alessandro), Grégoire (30e Della Torre), Feyenklahsen, Izzi, Hotton (62e Jusufi), Murtezi (26e Carlozzi), Mertens.

VILLERS: Parent, W.Dibo (70e Etoundi), N.Koffi, Ake (90e Camara), Gueye, Kone (70e Wandege), Y.Koffi, A.Dibo, Iteka (75e Gueye), Foe, A.Koffi.