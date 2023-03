Football - P2A: Quentin Wera coachera Verlaine B la saison prochaine

Ancien coach des jeunes, notamment au RFC Liège, celui qui possède le brevet UEFA B va ainsi diriger une équipe de seniors pour la première fois de sa carrière de coach. "Faire sans foot, cela devenait compliqué pour moi. Comme j’ai désormais un peu plus de temps, je vais voir durant une saison comment je peux goupiller cela avec le boulot, confie Quentin Wera, qui va ainsi avoir sous ses ordres ni plus ni moins que ses anciens coéquipiers. Je suis content car il y a énormément de qualité dans le noyau. Il faudra juste y remettre un peu d’expérience. D’ailleurs, nous avons déjà transféré des joueurs, mais je préfère taire leur nom pour l’instant. Quand je vois encore le match contre Braives ce dimanche, il y a des qualités. Je pense qu’on peut faire quelque chose de bien. Je connais le groupe, je ne suis donc pas stressé. Mais je vais devoir faire la part des choses car je ne serai plus leur coéquipier mais bien leur coach. "

Et Quentin Wera est déjà plongé dans le grand bain depuis quelque temps, histoire que la transition de fasse tout en douceur. "J e donne déjà les entraînements sous la supervision de Pedro Gomez, explique le futur coach de 34 ans. Je suis motivé à 120% pour faire progresser ces jeunes et en amener un maximum en équipe première. On va essayer de former un noyau compétitif et l’objectif est, à moyen terme, de rejoindre la P1 afin de réduire l’écart avec l’équipe fanion. "

Et qui d’autre que l’enfant du club pour relever ce joli défi ?