Football - P2A: Jehay se prend les pieds dans le tapis à Xhoris

Pourtant, ce sont bien les Jehaytois qui rentrent le mieux dans la rencontre. Raphaël Condon, le portier de Xhoris, voit d'ailleurs un lob astucieux s'écraser sur sa barre transversale. Jehay campe dans la partie de terrain adverse et met la pression au cours des quinze premières durant lesquelles Xhoris n'existe pas. Et pourtant, ce sont bien les locaux qui ouvrent la marque à la 23e minute via Roman Lognoul. L'attaquant de 26 ans, à la réception d'un superbe centre, catapulte le ballon au fond des filets (1-0). La suite du premier acte est équilibrée, les deux équipes se rendant coup pour coup.

En seconde période, les choses s'animent. Plus d'intensité dans les duels et Jehay semble paré au combat qui s'annonce. Malheureusement, c'est encore Xhoris qui se montre réaliste en attaque et assène un nouveau coup au moral adverse à la 60e minute. Bien lancé en profondeur, Romain Lognoul, encore lui, ne se fait pas prier et ne laisse aucune chance au portier adverse en assurant tranquillement d'un plat du pied (2-0).

Jehay ne baisse pas les bras pour autant et repart à l'assaut des cages xhorisiennes tandis que les locaux se contentent de jouer le contre à fond. La fin de match est plus hachée. Les fautes se succèdent, les provocations également et dans l'incompréhension générale, Monsieur Castiau, l'arbitre de la rencontre, renvoie Derenne au vestiaire.

Xhoris s'impose finalement sur le score de deux buts à zéro. Jehay se retrouve 6e au classement et devra réagir dès le week-end prochain à Burdinne.

Arbitre: Benoit Castiaux

Cartes jaunes: Bebronne, Lognoul

Carte rouge: G.Derenne (85e, 2e jaune).

Buts: Lognoul (1-0, 23e & 2-0, 60e)

XHORIS: Condon, Mattart, Machiels (84e Lodonou), Lawarrée, Bayonnet, Vieira, Cousin, Bebronne (75e Meuleman), Lognoul, Lawarrée, Banneux.

JEHAY: Surkijn, Bodart, Pizzinato, Leva (80e Meyer), Di Miceli, David, Vanhove, Thirion (67e Lokola), Derenne, Melin (74e Bilali), Derwa.