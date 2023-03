Football (P2A): Essafi signe la sublime volée de l’espoir

Il n’aura fallu qu’un but aux Mosans pour leur permettre de signer leur troisième succès de la saison. Et quel but ! On dispute la 50e. Amay hérite d’un coup franc sur son flanc gauche offensif. Barankiewicz envoie dans la mêlée mais le cuir est repoussé. À l’affût à vingt-cinq mètres du but Essafi ne se pose aucune question et d’une sublime volée propulse le cuir dans le coin droit d’un Gielen impuissant. Avant ce coup de fusil, les débats ont été relativement partagé mais ce sont les Bordeaux qui ont hérité des occasions les plus franches. La première échoit au quart d’heure à Wagemans qui file seul vers la cage locale mais Lallemand s’interpose avec brio. La seconde tombe à la 34e lorsque le même Lallemand sort en trombe dans les pieds de Sciascia qui allait armer sa frappe.

Une fois devant Amay va contrôler les échanges sans trop de difficulté d’autant plus que les Bordeaux sont réduits à dix à la 61e suite à l’exclusion de Masuy. Deux occasions seront encore pointées: à la 70e lorsque Gielen détournera sur la transversale le coup-franc de Barankiewicz et à la 82e lorsque Jadin verra sa reprise de la tête filer de peu à côté. "Nous avons loupé le coche en première période avec ces deux grosses possibilités manquées", analysait Christophe Grilo qui déplorait le manque de réaction de ses hommes une fois le but encaissé. "Effectivement, je n’ai pas senti de sentiment de révolte. C’est dommage parce que je pense qu’il y avait la place pour un résultat positif. C’en est donc fini de nos espoirs de maintien ", ponctuait le T1 dont la déception contrastait évidemment avec la joie qui illuminait le visage de Loïc Puits. "Lallemand nous a maintenu dans la partie en première période en sortant deux gros arrêts puis un but venu de nulle part nous a portés aux commandes", relatait le T2. "Après, le groupe est resté solidaire pour préserver ce précieux succès qui nous permet de continuer à croire à notre maintien en P2."

Arbitre : M. Kizedioko.

Cartes jaunes: Koussantas, Jadin, Calberg.

Carte rouge : Masuy (2CJ, 60e).

But : Essafi (1-0, 61e).

AMAY : Lallemand, Etien, Barankiewicz, Essafi, Koussantas (80e Dufer), Diakité, Buana (73e Paulo Da Silva), Mukandi (32e Klee), Mertens, Murgia, Da Fonseca.

CLAVINOISE : Gielen, Jadin, Delhaise, Gerday (77e Delmelle), Sciascia, Wagemans (89e Limbree), Ugoletti (48e Dubois), Manzambi, Calberg, Mpembele, Masuy.