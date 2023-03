Football - P2A: Burdinne aura des regrets, Huccorgne un peu moins

Pourtant, dès l’entame de match, les deux équipes tentent de développer du football. Si les locaux se projettent plus souvent que leurs adversaires, ils se montrent moins précis. À force de gaspiller leurs offensives, Couscheir et consorts vont d’ailleurs se faire punir. Après un beau travail de Mathieu, le ballon arrive dans les pieds de Dimitri Bronckart. L’avant burdinnois n’en demandait pas tant et dépose le ballon sur le crâne de Thomas Delhalle. Un but qui va quelque peu couper les jambes des Huccorgnois qui reculent de plus en plus. Burdinne, pourtant dominant, ne parvient pas à en profiter. Et alors qu’ils pensaient rentrer aux vestiaires avec un avantage d’un but, les visiteurs vont même voir les locaux égaliser via l’immortel Frisque.

Tout est donc à recommencer pour Burdinne au retour des vestiaires. Et les Bleus ont bien compris que, plus ils tarderaient, moins les espaces seraient grands chez un Huccorgne souvent bien en place défensivement ce dimanche. Dimitri Bronckart trouve ainsi les gants de son futur équipier, Couscheir. Quelques instants plus tard, Mathieu tente un corner rentrant mais le portier huccorgnois est vigilant. Au gré des minutes, le match se hache. Les fautes deviennent plus nombreuses et le ballon ne roule jamais bien plus longtemps qu’une quinzaine de secondes. Suffisant néanmoins pour voir Burdinne se créer une énorme occasion sauvée sur la ligne par Alexandre Willems. Un sauvetage imité de l’autre côté par Fillieux sur un long lob de Hassane. Le score n’évoluera plus et les deux rivaux se quittent bons amis. Mais pas sûr que ce partage arrange grand monde, encore moins un Huccorgne qui fera face à un calendrier très compliqué dans les prochaines semaines.

Arbitre: Frédéric Marangon.

Cartes jaunes: D.Bronckart, Deltour, Fillieux, Vreven, Hassane, An. Willems.

Buts: T.Delhalle (0-1, 21e), Frisque (1-1, 45e + 3).

HUCCORGNE: Couscheir, Al. Willems, Vreven (75e Beduin), Mazloum, Oloa Afana (85e Drouvin), Frisque, An. Willems, Larock, Riga (61e Sauvage), Hassane, Spronck (78e Morana).

BURDINNE: Descamps, Fontaine, A.Bronckart, Fillieux, Genotte, Hougardy (55e Devalet), T.Delhalle, D.Deltour, Cornélis, Mathieu, D.Bronckart (65e Thirion).