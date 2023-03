Football - P2A : Braives frappe un grand coup avec la signature de Mourad Amrous

Car cette saison, sous la tunique de Mormont, l’ancien joueur de Stockay et Hamoir enchaîne les performances de haut vol. Pour preuve, il occupe la deuxième place du classement des buteurs de D3B derrière Mathieu Cornet. "C’est vrai que certains vont peut-être se demander pourquoi je redescends de deux échelons mais c’est avant tout un choix privé et familial. Tout se passe bien à Mormont et je m’entends très bien avec le coach. Mais j’ai quand même 1h40 aller-retour pour aller là-bas et j’avais tout simplement envie de me rapprocher de chez moi (NDLR : il habite à Horion-Hozémont) pour mes enfants. Le choix a été difficile..."

Ainsi, pour la première fois depuis qu’il est révélé, juste avant ses dix-huit ans, l’ailier va évoluer au niveau provincial. "Oui, ça fait peur, c’est sûr, avoue celui qui a désormais 31 printemps au compteur. Je n’ai jamais joué qu’au niveau national, mais je m’intéresse beaucoup au football, de la D1 à la P4. Et je ne néglige pas du tout la P2A, je sais que je ne vais pas la survoler, je ne m’imagine pas du tout cela, bien au contraire."

Il n’empêche, voir une équipe de P2A avec une attaque formée par Julien Hansoulle, Logan Charlier et Mourad Amrous, en attendant les prochains renforts, a de quoi faire peur. D’autant que la collaboration entre l’ailier et son futur coach avait abouti à de belles performances lors de leur expérience commune à Stockay. "C’est vrai que j’étais performant au début. J’avais ensuite eu la naissance de mon premier fils et la fatigue qui va avec. J’avais ensuite fait l’erreur de vouloir jouer blessé, se remémore Mourad Amrous. Mais le coach connaît mes qualités. En signant à Braives, j’ai envie de montrer que je n’ai rien perdu de tout cela. D’autant que je sors de ma meilleure saison en termes de buts marqués. J’évolue dans un rôle libre, en tant que neuf et demi et on m’a dit que j’occuperai plus ou moins le même poste à Braives. " Avec le même succès ? Seul l’avenir nous le dira.