Football (P1): Wanze/Bas-Oha retrouve la victoire et le sourire à Hombourg

"Mon équipe a bien répondu pendant une mi-temps. Mais quand on est mené, on prend des risques et on se fait punir face à une équipe de ce calibre", analyse le coach hombourgeois, Romain Cerfontaine.

En seconde période, la punition mosane est lourde. Adam, Gilson et Carraro assomment le match. "Notre première mi-temps était compliquée. Ensuite, nous avons bien assuré offensivement. Nous avons retrouvé l’efficacité qu’il nous manquait. J’espère qu’on est relancé pour les six derniers matches", affirme Jean-Yves Mercenier, le T1 des Sucriers. Son homologue reste toutefois positif malgré sa première défaite sur le banc hombourgeois. "Le score est très sévère. Quand Wanze-Bas/Oha a le ballon dans le rectangle, c’est souvent but. Cette défaite n’est pas déshonorante", relativise Romain Cerfontaine, satisfait de ses joueurs. "Ils se donnent constamment à fond. C’est ça la mentalité de Hombourg. Il faudra tout donner pour sortir de cette zone rouge", conclut-il.

Arbitre: M. Habets

Buts: Baltus (1-0, 6e), Adam (1-1, 7e), Moulin (1-2, 37e), Gilson (1-3, 63e) Adam (1-4, 69e), Carraro (1-5, 84e).

Cartes jaunes: Meunier (11e), Goose (47e), Duthoo (65e), Gilson (75e), Belboom (88e).

HOMBOURG: Stassen, Denoël (72e, Martin), Schnackers, Degueldre, Beckers (85e, Belboom), D. Meunier, Wets (60e, Duthoo), Bauwens, Baltus, Hick, S. Meunier (76e, Dorthu).

WANZE/BAS-OHA: Tombal, Beaujean, Rasquin, Adam (80e, Carraro), Bisconti (76e, Denorme), Goose (62e, Louis), Moureau, Moulin, Mottet, Gilson, Honay (85e, Pessotto).