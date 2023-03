Football (P1): Geer se laisse surprendre chez lui

Cela s’anime un peu plus en seconde période avec des occasions mais aussi des buts même si le terrain devient de plus en plus lourd. "Et ce n’est pas Beaufays qui se crée des occasions, assure encore Nicolas Henkinet. C’est nous qui leur avons fait des cadeaux, des gros cadeaux qui leur ont permis de passer devant… " Le 0-1 survient ainsi à la suite d’un manque de communication entre Aerts et sa défense. Ce dont profite Turco pour donner l’avance à Beaufays. Le 0-2 arrive, lui, à la suite d’un long ballon mal négocié par les locaux et qui permet à Turco, malin en diable, de doubler la mise.

Il reste 30 minutes à jouer et Geer est alors dans les cordes avec ces deux buts à rattraper. Et, de fait, Geer ne parvient vraiment pas à rentrer dans le match. Il faut ainsi attendre la 84e minute de jeu pour voir les Hesbignons rentrer enfin dans la partie. En quelques minutes, ils sont plus dangereux que sur l’ensemble de la rencontre. Ainsi, Geer voit une de ses frappes être arrêtée sur la ligne de but adverse et Vigil Bajo faire 1-2 mais ce fut bien trop tard pour revenir dans le coup. "Oui, on a donné de la voix bien trop tard" avouait avec recul Nicolas Henkinet. Pas trop grave au classement mais disons que dans sa course au top 2, qui donnera accès à la nationale, pour rappel, Geer a bel et bien grillé un joker.

Arbitre: Fabien Laforge.

Cartes jaunes: Derkaoui, Zehram, Foguenne, Haleng, Lefebvre.

Buts: Turco (56 0-1), Turco (62 0-2), Vigil Bajo sur pen (88 1-2).

GEER: Aerts, Georges, Vigil Bajo, Henquet (75 Mattè), Coulon (68 Vandenbosch), Grosdent, Messina (68 Vervoort), Bekaert, Cokzegen, Docquier, Fadda (75 Warnotte).

BEAUFAYS: Macors, Fourny, Daenen, Foguenne, Turco, Balthasart, Manirazika, Derkaoui (80 Gillet), Colette, Haleng (84 Lefebvre), Zehram.