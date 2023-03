Football (P1): Faimes partage sur fond de démission

Pour la seconde période, on reprend les mêmes ingrédients et on recommence. Le match est très haché, si bien que Monsieur De Coune n’hésite pas à sortir de nombreuses cartes. Cependant, Faimes parvient à ouvrir le score. Benjamin Renson botte un coup franc millimétré vers le second poteau sur la tête de Grommen qui trompe Botterman (1-0). Faimes a fait le plus dur. Enfin, c’est ce que tout le monde pense. Néanmoins, suite à une faute locale à l’entrée du rectangle, une bagarre se déclare. Mostade en paie les frais et se voit exclure. Les Verts sont réduits à dix.

Une aubaine pour Ougrée qui va vite en profiter. Guilmi sonne l’alerte via un magnifique coup franc qui percute l’équerre. Ce n’est que partie remise puisqu’un tir de Beltrame est repoussé par Houart dans les pieds de Bousfia qui ne loupe pas l’occasion d’égaliser (1-1). Jusqu’à la fin de la rencontre, les deux équipes continuent à aller de l’avant. Même en infériorité numérique, les locaux n’abdiquent pas, mais Mailleux tire à côté. Dans les dernières minutes de jeu, Guilmi obtient deux belles occasions, mais ne parvient pas à cadrer. Pas plus que Gillard pourtant à bout portant. Les deux équipes se quittent dos à dos. Un partage qui n’arrange personne dans l’optique du maintien.

Arbitre : Jérôme De Coune.

Cartes jaunes: Mailleux, Tamoh, Marino, Arcadipane ; Garufo, Scerra, Nuozzi, Da Silva, Gillard

Carte rouge: Mostade (directe, 60e)

Buts : Grommen (1-0, 58e), Bousfia (1-1, 66e)

FAIMES : Houart, Genette, Mostade, Renson M., Arcadipane, Mailleux, Simon, Renson B., Vinchent (39e Grommen), Petitpré, Tamoh (61e Marino)

OUGRÉE : Botterman, Tellatin, Scerra (46e Delville), Gillard, Da Silva, Nuozzi, Beltrame, Bousfia, Garufo (58e Masselin), Guilmi, Ettitchi