Stockay 0 - Verlaine 3

Comme à l’aller, Verlaine s’est imposé dans le derby contre Stockay (0-3). Malgré le score, les Stockalis ont tenu la dragée haute aux Taureaux. Mais l’efficacité verlainoise a fait mouche. Une fois de plus.

Buts : Doyen (0-1, 10e), Jamar (0-2, 21e et 0-3, 77e)

Hamoir 0 - Warnant 1

Après un bon quart d’heure de jeu et suite à un coup de coin, Scevenels osait une frappe que Mabanza déviait dans les filets pour l’ouverture du score pour Warnant. En seconde période, rien ne changeait avec un Warnant qui faisait plus que gérer.

But : Mabanza (0-1, 16e)

Seraing B 3 - Waremme 2

C’était le match à ne pas perdre et même à gagner. Pendant une heure, Waremme a cru l’affaire dans le sac puis tout à basculé et le score est passé de 0-2 à 3-2. Une défaite sans doute fatidique pour les Waremmiens.

Buts: Bourard (0-1), Gueye (0-2), Solheid (1-2 et 2-2), Serwy (3-2)

Solières 1 - Meux 1

Bonne rentrée de Solieres dans la partie avec un but de Kabeya. En seconde armure, grosse prestation de Crahay qui ne peut toutefois éviter l’égalisation de Marion.

Buts : Kabeya (1-0, 20e), Marion (1-1, 64e)

Provinciale 1

Faimes 1 - Ougrée 1

Après une première période d’observation dans ce match de la peur, Faimes a ouvert le score en début de seconde période via Grommen. Malheureusement pour Faimes, Mostade se fait exclure. Ougrée revient alors au score. Malgré des occasions de part et d’autre, le résultat n’évolue plus. Le match nul n’arrange aucune des deux équipes.

Buts : Grommen (1-0, 58e), Bousfia (1-1, 66e)

Elsaute 2 - Fize 0

Malgré une belle résistance, les Sang et Marine ont dû courber l’échine face au leader qui a fait la différence après un quart d’heure… et à un quart d’heure du terme.

But : Corman (1-0, 12e), Dohogne (2-0, 77e)

Hombourg 1 - Wanze/Bas-Oha 5

Le dauphin d’Elsaute a retrouvé toute sont efficacité offensive en plantant cinq roses à Hombourg pour retrouver le chemin de la victoire. Un succès qui va faire le plus grand bien aux Mosans.

Buts : Baltus (1-0, 6e), Adam (1-1, 7e), Moulin (1-2, 37e), Gilson (1-3, 63e), Adam (1-4, 69e), Carraro (1-5, 85e)

Aubel 1 - Hannut 1

Rapidement menés au score, les Hannutois sont parvenus à trouver les ressources, malgré leurs absents, pour recoller au score juste avant la pause via Geuns.

Buts : Niro (1-0, 4e), Geuns (1-1, 45e)

Provinciale 2A

Xhoris - Jehay

Après une entame de match difficile, Xhoris prend les devants via Lognoul, à la réception d’un centre. La suite de la première mi-temps est équilibrée tout comme la seconde. Encore une fois, Xhoris se montre plus efficace et double la mise via ce même Lognoul. La suite du match est à l’avantage de Jehay mais le troisième au classement est trop imprécis en zone de finition.

Buts : Lognoul (1-0 et 2-0).

Amay 1 - La Clavinoise 0

Première période partagée mais les deux meilleures possibilités sont pour la Clavinoise via Wagemans et Sciascia mais un grand Lallemand fait écran. La réussite sourit aux Amaytois dès la reprise grâce à une volée sublime signée Essafi. Un but qui suffira au bonheur des Mosans qui reprennent espoir dans leur quête du maintien.

But : Essafi (1-0, 50e).

Huccorgne 1 - Burdinne 1

Dans un match fort décousu, les deux voisins se quittent sur un partage. Les Burdinnois regretteront longtemps de ne pas avoir su tuer le match en première période. Ce partage ajouté à la victoire d’Amay n’arrange aucune des deux équipes.

Provinciale 3A

Strée 5 - Villers 2

Cette rencontre est l’histoire de phases arrêtées avec trois penaltys sifflés dans les vingt premières minutes. Une fois devant, les Stratois ont prouvé qu’ils étaient supérieurs tactiquement et ce, même si le score final semble lourd au vu des nombreuses occasions villersoises.

Provinciale 4B

Hamoir B 1 - Anthisnes 1

Il aura fallu attendre la seconde période pour voir le vrai visage de ces deux équipes. Hamoir B frappe en premier et est rejoint de peu par les hommes d’Alex Liebens. Les erreurs individuelles auront eu raison des protagonistes.

Buts : Da Silva Sa (1-0, 72e), Gaspard R. (1-1, 87e)