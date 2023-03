Football ) D2 ACFF: Warnant s’impose en mode patron face à Hamoir

Warnant trouvait rapidement l’ouverture quand un coup de coin arrivait, après plusieurs étapes, dans les pieds de Scevenels qui shootait au but. Sur la trajectoire du ballon, Mabanza détournait le cuir hors de portée de Rausin pour le 0-1.

Deux minutes plus tard, Mavuba héritait de la balle de break mais sa reprise du gauche filait hors cadre. Hamoir réagissait timidement avec un envoi de Yilmaz très largement au dessus.

À dix minutes du terme de cette première période, le tout Hamoir réclamait un penalty mais l’arbitre estimait que la faute avait été commise juste en dehors du rectangle.

La seconde période voyait tout d’abord une tête de Damblon filer de peu à côté de l’objectif avant que Rausin ne sauve les siens au prix de deux très belles interventions. Une première fois en se jetant de tout son corps pour empêcher Scevenels de pousser le ballon au fond et une seconde fois par une superbe envolée.

Hamoir ne baissait pas pavillon et faisait preuve de beaucoup de courage face à une équipe de Warnant très solidaire et toujours aussi routinière et dangereuse.

Pas toujours cohérent, l’arbitre éprouvait des difficultés à maintenir l’église au milieu du village même si les intentions des deux phalanges n’étaient pas tournées vers le combat. Si Hamoir jetait toutes ses forces dans les dernières minutes, Warnant l’emportait finalement méritoirement en ayant évolué en mode patron.

Hamoir subit sa cinquième défaite de rang mais les progrès tant au niveau de la qualité du jeu, de l’envie et de l’engagement sont bien là. Warnant a, lui, encore une fois prouvé que sa position de leader ne doit rien à personne.

Arbitre : Kevin Desimpele assisté de Cédric Beheydt et Jérémy Lagast

Cartes jaunes : Debefve, Teise, Aharrh, Tietcheu, Biersard, Masset

But : Mabanza (0-1, 16e)

HAMOIR : Rausin, Teise, Biersard (85e Sablone), Tietcheu, Lahaque, Macé (62e Guilmi), Masset, Doneux, Impagnatiello (80e Crespo), Ceylan, Damblon

WARNANT : Bizimana, Timmermans, Dejoie, Debefve, Piette, Aharrh, Mavuba (77e Miezal), Biscotti, Mabanza (65e Ganiji), Fransolet, Scevenels (85e Libert)