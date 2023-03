Football (D2 ACFF): Verlaine s’offre un nouveau derby contre Stockay

Comme à l’aller, Verlaine s’est imposé (0-3) dans ce derby hesbignon. Dès l’entame des débats, les Taureaux imposent leur rythme et sont bien en place. Malgré une première incursion signée Rodrigues, les gars de Segatto ne tremblent pas et vont même prendre les devants des pieds de Doyen, qui lobbe un Alfieri un brin trop avancé. Trois minutes plus tard, Ramadani était idéalement placé après un tir de Jamar et n’avait plus qu’à pousser la balle au fond. Le plus dur est fait pour des Taureaux réalistes au possible. "On a démarré avec vingt minutes de retard et, face à ce genre d’équipe, cela ne pardonne pas", notait après la rencontre Manu Valoir.