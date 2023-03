Football - D2 ACFF: Émilien Fransquet jouera à Hamoir la saison prochaine

Hamoir a enclenché la seconde. Après avoir prolongé dix éléments de son noyau, Raphaël Miceli a ouvert son carnet d’adresses pour renforcer son groupe en vue de la saison prochaine. Et c’est sur Émilien Fransquet qu’il a jeté son dévolu. L’arrière gauche, qui portait les couleurs de Verlaine en début de saison avant d’arrêter prématurément sa saison début novembre, découvrira ainsi un nouveau club après Ciney, Seraing, Lensois, Durbuy, Tilleur, Warnant, Stockay et donc Verlaine. Et ce, dans une série qu’il connaît évidemment comme sa poche.