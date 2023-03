Football - D2 ACFF: Battu par Seraing B, Waremme hérite de la lanterne rouge

C’était évidemment le match à ne pas perdre ou mieux encore à gagner. Pendant plus d’une heure, les Waremmiens ont pu croire que cela allait être mission accomplie puis, en vingt petites minutes, tout a basculé quasi de façon incompréhensible et, finalement, ce sont les Métallos qui se sont imposés et qui ont, du même coup, refiler la lanterne rouge aux infortunés Wawas.