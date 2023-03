Large victoire de la part des hommes de Greg Sciulara. Pourtant, le sourire n’est pas au rendez-vous. "Je n'ai pas grand-chose à dire, s’irrite Xavier Lempereur, T2 momallois. Nous n’étions que treize avec des joueurs de réserve à nouveau."

Buts: Sciulara (4) et Sidari (1) pour Momalle B. Nyionkuru et Pizzato pour Engis B.

Sart Tilman B 2 - Oreye B 2

Quelle satisfication dans les rangs orétois après ce nul plus qu’encourageant. "C’est une petite victoire pour nous, s’enthousiasme Fabrice Leurquin. Il y avait de très bons jeunes en face mais notre solidarité et notre entraide ont été nos forces en ce dimanche. Tout le monde a presté à un très bon niveau et nous retiendrons cela. En face, il y avait de très bons jeunes et c’est une chose à noter. C’est un nul plutôt mérité, même si leur premier but est inscrit sur un hors-jeu flagrant."

Buts: Janssen (1-1, 60e), Vanhoef (2-2, 85e).

Limont B 2 - Thier-à-Liège 1

Une victoire de plus pour les Limontois. "Nous avons dominé, mais, à nouveau, nous loupons de trop, note Fred Saint-Rémy. On rate des choses simples et on marque lorsque c’est compliqué. C’est à notre image: incompréhensible."

Buts: Wattiez (1-0, 52e), Borsu (2-1, 87e).