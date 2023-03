Basket-ball - Vainqueur de Comblain B, Wanze fait un grand pas vers un retour en P1

Mais le "Mailleux" a rapidement dû revoir ses ambitions à la baisse car, d’entrée, les locaux allaient montrer qu’ils étaient les patrons de la division. Si les troupes de Content ont eu un passage compliqué il y a un mois, elles se sont relevées plus fortes que jamais en se remobilisant pour proposer désormais un jeu inarrêtable. Ainsi, avec un jeu toujours construit et déjà six marqueurs différents, ils dominaient les deux côtés du terrain alors que R. Paulus rentrait deux bombes rapides et que N. Paulus inscrivait directement neuf points dans les dix premières minutes.

22-15 dans le premier quart, les Sucriers continuaient leur récital avec un Raboz très précis et un Riga se mettant en action de manière dominante. Tant à distance qu’en périphérie, les Wanzois étaient maîtres de leur sujet. Les troupes de Tom Content étaient donc intouchables avec un écart montant à seize unités à la pause (49-33). Le match au sommet n’allait jamais être passionnant car, malgré Hamaide et Cybers, Comblain B ne pouvait pas contrer des Wanzois en remettant encore une couche dès la reprise.

Ainsi, avec huit points presque consécutifs de de Liamchine dès la sortie des vestiaires, les ultimes espoirs de retour aux affaires, même minimes, des visiteurs disparaissaient. De manière logique, et dans une grosse ambiance, la barre des vingt points d’avance était franchie et les locaux ne s’arrêtant pas. Ainsi, celle des trente unités d’écart se rapprochait même suite à une bombe de Fraipont. Tout l’effectif des Sucriers avait un bon passage à mettre au service d’un collectif ne faiblissant pas.

Les dernières minutes ne servaient plus qu’à réduire l’addition pour des Comblinois qui ne reviendront plus sur les futurs champions. Encore une victoire et les Sucriers feront leur grand retour en P1. Un résultat juste mérité encore plus au regard de la domination de ce dimanche. Dimanche prochain, Wanze jouera encore à domicile contre Verviers avec le retour en P1 comme cadeau si tout se passe comme prévu.

QT : 22-15, 27-18 (49-33), 24-12 (73-45), 17-22.

WANZE : Goossens 3, Lenclud 2, Fraipont 7, R Paulus 15, N Paulus 10, Raboz 17, De Liamchine 10, Oudenne 8, Riga 15, Saive 3, Lhonnay 0.

COMBLAIN B: Bertrand 6, Bruls 3, Durante 4, Henrotte 0, Hamaide 17, Cybers 15, De Liamchine 10, Vandeghen 9, Velden 3.