Basket-ball (D3): Une fois de plus, Comblain a fait le travail face à Aarschot

En recevant cette équipe du fond de classement, le Mailleux Comblain ne s’attendait pas à être mis en difficulté. Et si on ne va pas aller jusqu’à dire que les troupes de Ludovic Humblet ont été dans le rouge, il faut reconnaître que la partie a été plus compliquée qu’espéré. "On a été dans le dur, il faut le reconnaître. On a bien débuté offensivement puis on a un peu bloqué et cela a été très compliqué de voir l’adversaire rester toujours à quelques longueurs sans que nous puissions nous envoler", reconnaissait le mentor local.